Делегация из Китая посетила Дмитров

Представители городского округа Чжаоцин провинции Гуандун Китайской Народной Республики приехали в Дмитров, чтобы отметить 10-летие дружбы и сотрудничества между муниципалитетами. Также гости побывали в Дмитровской детской школе искусств и приняли участие в концерте.

Секретарь городского комитета Коммунистической партии Китая города Чжаоцина, председатель постоянного комитета Собрания народных представителей Чжаоцина Чжан Айцзюнь возглавил делегацию. Гостей поприветствовал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

«Нашей дружбе уже десять лет, и крепкие культурные связи служат объединению и развитию дружбы между двумя великими народами — китайским и российским. И в наше непростое время нужно развивать и открывать новые горизонты отношений между городами-побратимами, и этому в первую очередь служит культура. Добро пожаловать на Дмитровскую землю!» — сказал руководитель муниципалитета.

Чжан Айцзюнь в ответной речи сказал, что Дмитровская земля прекрасна в любое время года, и гостей из Китая всегда встречают с теплотой. Михаил Шувалов подарил главе китайской делегации картину «Осенний Дмитров» и дмитровские печатные пряники. Чжан Айцзюнь вручил руководителю Дмитровского округа панно с одним из символов Чжаоцина — входной аркой в парк «Семь звезд», выполненное в традиционной китайской технике плетения из медной проволоки.

Обмен школьниками и творческими коллективами укрепляет российско-китайские отношения в целом. Через месяц воспитанники гимназии «Дмитров» отправятся в двухнедельную поездку в город Чжаоцин, чтобы пройти языковую практику.

Также Михаил Шувалов рассказал гостям о возможностях Дмитровского муниципального округа в сфере культуры и туризма. Они посетили Дмитровскую детскую школу искусств. Директор образовательного учреждения Алексей Маслов рассказал гостям об истории учебного заведения и показал, где юные жители Дмитрова развивают свои таланты.

Вместе с официальной делегацией прибыли представители музыкальной консерватории университета Чжаоцин: два преподавателя и шесть студентов. Этот визит стал ответом на поездку в Китай танцевального ансамбля «Сюрприз» в августе прошлого года. Воспитанники Дмитровской детской школы искусств и гости из консерватории Чжаоцина провели совместный концерт, посвященный десятилетию дружбы между городами. Солисты и ансамбли исполнили классические произведения, русские и китайские народные песни.