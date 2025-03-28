Делегация из Китая посетила детский сад «Золотая рыбка» в Дмитрове

Гости из города Чжаоцин провинции Гуандун во второй день своего визита в Дмитровский округ продолжили знакомство с образовательными учреждениями. Делегация побывала в детском саду № 4 «Золотая рыбка».

Педагоги детского сада поделились своим опытом организации занятий, показали, как проходят развивающие уроки и подготовка детей к школе. Дошкольники подготовили для гостей яркие творческие номера, познакомили с русскими традициями и вовлекли китайских гостей в совместные игры и танцы.

Затем китайская делегация посетила гимназию «Логос», где их ждала увлекательная экскурсия. Ученики показали не только свои знания, но и искренний интерес к культуре и образовательным традициям Китая.

В ходе обсуждения совместных проектов были намечены конкретные направления сотрудничества: организация международных языковых лагерей для учащихся, изучающих русский и китайский языки как в Дмитровском городском округе, так и в Чжаоцине, а также разработка программы онлайн-изучения произведений русских и китайских классиков.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что такие инициативы станут новым шагом в укреплении дружеских связей между странами через живой обмен опытом и совместное изучение культурных традиций.