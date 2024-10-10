Делегация из Казани посетила медцентр Рошаля в Подмосковье для обмена опытом

Детский клинический центр имени Рошаля принял делегацию из Казани. В ее в состав вошли заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Владимир Филатов, главный врач городской детской больницы № 1 Марат Садыков и другие представители региона.

Во время визита делегация ознакомилась с инфраструктурой медучреждения, который выступает флагманом детского здравоохранения в Подмосковье. Главный врач медцентра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко отметила, что специалисты центра поделились опытом по запуску многопрофильного стационара, организации медицинских процессов и внедрению современных технологий в лечение детей. Она подчеркнула готовность оказать помощь коллегам из Татарстана в создании современного учреждения здравоохранения, соответствующего новым стандартам и трендам.

Цель визита заключалась в получении практического опыта и изучении передовых технологий, связанных с планированием и строительством многопрофильных детских больниц. Владимир Филатов сообщил, что в Казани планируется возведение современного медицинского центра, который будет обладать возможностями, сопоставимыми с ДКЦ Рошаля. Это учреждение займется оказанием специализированной медицинской помощи детям региона.

Детский клинический центр имени Рошаля занимает ведущее место в системе здравоохранения Подмосковья и координирует работу всех детских учреждений в регионе. В нем трудятся специалисты — лидеры в областях педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики со всей страны.

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