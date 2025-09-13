Делегация из Калуги посетила образовательные учреждения в Орехово-Зуеве

Делегация из Калужской области, состоящая из 45 педагогов, познакомилась с работой местных школ искусств и креативных индустрий. Преподаватели приехали для того, чтобы обменяться опытом и зарядиться творческой энергией.

Сначала они посетили детскую школу искусств имени Флиера. Воспитанники и творческие коллективы образовательного учреждения исполнили номера на фортепиано и саксофоне. Затем для них провели экскурсию по школе.

Также преподаватели побывали в Школе креативных индустрий. Особый интерес вызвали направления подготовки — у коллег из Калужской области такая школа тоже есть, но с другими профилями.

В конце визита педагоги из Калуги познакомились с работой Демиховской школы искусств. Педагогам рассказали о традициях, показали работы учащихся и поделились творческими успехами.