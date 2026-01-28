Делегация из Калмыкии изучила опыт ОЭЗ «Дубна»

Особую экономическую зону «Дубна» посетила делегация из Республики Калмыкия. В состав делегации вошли заместитель министра экономики и торговли и директор «Агентства финансовой поддержки предпринимателей Республики Калмыкия».

В начале визита гостям провели экскурсию по конгресс-центру. Им рассказали о возможностях расширения индустриальных парков и инструментах развития экономической зоны. Затем состоялась презентация, посвященная работе ОЭЗ «Дубна», особенностям формирования ее инфраструктуры и взаимодействию с резидентами.

После этого делегацию пригласили на обзорную экскурсию по производственным площадкам Левобережья и на правый берег — на завод инструментов для металлообработки «Промрессурс». Заместитель генерального директора управляющей компании ОЭЗ «Дубна» Егор Круглов подчеркнул, что с обработки металла начинается любая промышленность, поэтому такое производство — один из важнейших столпов развития экономики страны.

На заводе гостям показали, на каких станках в Дубне выпускают современную продукцию и как ее проверяют на качество.