Делегация из Истры ознакомилась с работой Центра управления ЖКХ

Центры управления регионом (ЦУР) — это единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. Сервис получает данные со всех котельных, тепловых пунктов, насосных станций и систем водоснабжения.

Уже подключено около 2,3 тысячи котельных и 136 центральных тепловых пунктов. Остальные объекты запустят до конца года. Это система появилась не просто так, ведь в прошлом на устранение аварий уходило несколько часов, но теперь сигнал приходит мгновенно через чат-бот, что позволяет службам быстро реагировать. А еще в будущем планируется использовать искусственный интеллект для прогнозирования сроков ремонтных работ.

Сейчас круглосуточно работают диспетчеры, аналитики и аварийные бригады. Жителей информируют через чаты и информационные стенды в подъездах. Это делает систему более прозрачной: люди знают, что происходит и когда все будет исправлено.