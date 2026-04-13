Делегация из Химок приняла участие в форуме о женском предпринимательстве

10 апреля представительницы Химок посетили форум «Женщины в бизнесе: опыт и перспективы». Участницы обсудили развитие предпринимательства, меры поддержки и подписали важное соглашение.

Делегация городского округа была представлена участницами местного отделения Союза женщин России. В нее вошли предпринимательницы, работающие в производстве, сфере услуг, образовании, торговле и креативных индустриях.

Форум стал площадкой для обсуждения практических вопросов. Участницы говорили о маркетинге, развитии личного бренда и выходе на зарубежные рынки, в том числе в рамках программы «Сделано в России». Отдельное внимание уделили региональным мерам поддержки бизнеса.

«Для нас важно не только обменяться опытом, но и найти новые точки роста. Такие встречи дают конкретные инструменты для развития», — отметила одна из участниц делегации.

Ключевым итогом стало подписание соглашения между Московским областным отделением Союза женщин России и Торгово-промышленной палатой Московской области. Документ направлен на расширение возможностей для предпринимательниц и запуск социальных инициатив.

По словам организаторов, сотрудничество позволит усилить поддержку женского бизнеса в Подмосковье.

«Совместная работа поможет быстрее реализовать проекты и привлечь дополнительные ресурсы», — подчеркнули представители сторон.

Форум провели при участии Московского областного отделения Союза женщин России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Московской области и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.