Делегация из Химок приняла участие в форуме о женском бизнесе в Витебске

Женщины-предприниматели из Химок стали участницами белорусско-российского форума «Славянский аспект женского предпринимательства: возможности и перспективы». Мероприятие прошло в Витебске и собрало около 200 участниц из двух стран.

Международная площадка объединила предпринимательниц, представителей общественных организаций и экспертного сообщества России и Белоруссии.

На повестке — ключевые вопросы поддержки и развития женского бизнеса, повышение компетенций, обмен опытом и поиск новых форм межгосударственного сотрудничества.

Председатель Клуба деловых женщин химкинского отделения Союза женщин России Екатерина Борисова отметила, что женское предпринимательство отличается особым подходом.

«Женский бизнес — это особая история. Несмотря на то, что правила для всех одинаковы, женщины ведут бизнес иначе: проявляют больше интуиции и эмпатии, чутко реагируют на перемены. Важен симбиоз творчества и предпринимательства — так достигается не только рост прибыли, но и самореализация», — подчеркнула Екатерина Борисова.

Также она добавила, что подобные мероприятия открывают новые горизонты для развития, позволяют находить партнеров и усиливают взаимодействие между странами.

Фестиваль стал ярким примером эффективного взаимодействия женских инициатив, подтверждая важность таких встреч для расширения деловых горизонтов и укрепления культурных и экономических связей.