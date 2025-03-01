Делегация из Химок посетила областной молодежный форум
Участниками форума «На государственной службе» стали молодые сотрудники государственных структур и волонтерских движений из Химок. Они обменялись опытом с коллегами из других муниципалитетов Московской области.
Молодежь, приехавшая на событие, обсудила актуальные вопросы и узнала о новых возможностях профессионального роста. Активисты поучаствовали в дискуссиях.
Одной из тем стало ведение социальных сетей в органах власти. Участникам рассказали об успешных практиках цифровой коммуникации и важности открытого взаимодействия с населением.
Кроме того, эксперты отметили эффективный опыт информационной работы начальника отдела регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» из Химок Эльтурана Мамедли.
«Желаю нашей молодежи быть именно такой — решительной, сильной и равняться на лучших», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Участниками мероприятия стали также известные общественные и политические деятели. К примеру, режиссер Никита Михалков рассказал о национальной идентичности России, философ и политолог Александр Дугин — о любви к Родине и важности молодежного участия в строительстве государства.
Отметим, что форум состоялся в рамках областного форума «Мы — Россия».