Делегация из Химок посетила областной молодежный форум

Участниками форума «На государственной службе» стали молодые сотрудники государственных структур и волонтерских движений из Химок. Они обменялись опытом с коллегами из других муниципалитетов Московской области.

Молодежь, приехавшая на событие, обсудила актуальные вопросы и узнала о новых возможностях профессионального роста. Активисты поучаствовали в дискуссиях.

Одной из тем стало ведение социальных сетей в органах власти. Участникам рассказали об успешных практиках цифровой коммуникации и важности открытого взаимодействия с населением.

Кроме того, эксперты отметили эффективный опыт информационной работы начальника отдела регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» из Химок Эльтурана Мамедли.

«Желаю нашей молодежи быть именно такой — решительной, сильной и равняться на лучших», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участниками мероприятия стали также известные общественные и политические деятели. К примеру, режиссер Никита Михалков рассказал о национальной идентичности России, философ и политолог Александр Дугин — о любви к Родине и важности молодежного участия в строительстве государства.

Отметим, что форум состоялся в рамках областного форума «Мы — Россия».