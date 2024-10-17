Делегация из Электростали посетила областной форум жилищно-коммунального хозяйства

В Богородском городском округе прошел ежегодный профессиональный форум Подмосковья «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». В составе делегации Электростали его посетили представители администрации, депутаты и председатели многоквартирных домов.

В шестой раз провели в Подмосковье форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». Центральной темой мероприятия в этом году стало развитие жилищно-коммунального хозяйства и его влияние на управление общим имуществом в многоквартирных домах.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин открыл мероприятие. На форуме выступили министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, а также специалисты Фонда капитального ремонта Московской области и Мособлгаза.

Собравшиеся обсудили тему управления имуществом многоквартирных домов и рассмотрели региональные практики. Участники мероприятия также затронули нововведения в области жилищно-коммунального законодательства, они улучшат взаимодействие собственников с управляющими компаниями, органами местного самоуправления и правительством Московской области.

От городского округа Электросталь в мероприятии приняли участие: начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства администрации Виктория Александрова, депутат городского Совета Сергей Карлов и председатели многоквартирных домов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».