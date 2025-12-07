Делегация из Дубны приняла участие в региональном научном форуме

Делегация из Дубны поучаствовала в региональном форуме «Наукоград: ступени успеха», который впервые прошел в Подмосковье 4 декабря на площадке технопарка физтех-лицея имени Капицы. Форум собрал представителей восьми наукоградов региона — образовательного кластера, руководителей администраций, высокотехнологичных предприятий и научных центров.

Цель — стать площадкой для обмена практиками, совместно разработать конкретные меры для развития инженерного образования, создания условий для всех ступеней — от школьника, до молодого специалиста непосредственно в подмосковных наукоградах. Они вносят сегодня особенно весомый вклад в развитие не только своего региона, но и всей страны.

На стратегической сессии форума были собраны мнения, сформулированы выводы, участники вдохновились на дальнейшую работу по решению задач. Итогом станет совместно сформированный пакет проектных инициатив.

«Дубна защитила новую стратегию наукограда. Это означает, что мы для себя выбрали путь развития на ближайшие 15 лет и особое внимание будем уделять образованию, которое для наших детей должно быть самым лучшим», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.