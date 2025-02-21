Делегация из ДНР познакомилась с работой центральной библиотеки Дмитрова

Гости из Макеевского политехнического колледжа приехали в Дмитровский округ с целью обмена опытом в образовательной сфере. В рамках визита они побывали в Дмитровской центральной библиотеке.

Директор учреждения Наталья Аникеенко провела для представителей Донецкой народной республики подробную экскурсию. Гости побывали в современном книгохранилище, увидели уникальную выставку «Чудеса тропиков. Живые бабочки», изучили экспозицию редких книг XIX–XX веков, включая первые издания классиков русской литературы.

Креативный подход к организации тематических выставок визитеры оценили на примере проекта «Крылова и Крылова: мир животных в вышивке и плюше», который объединил традиционные виды искусства и современные технологии.

По итогам визита стороны договорились о продолжении сотрудничества, включая обмен специалистами и совместные образовательные проекты.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что такие встречи позволяют не только делиться ценным опытом, но и укреплять дружественные связи между регионами.