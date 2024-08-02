Делегация из Дмитрова отправилась на фестиваль искусства в Китае

Один из лучших творческих коллективов Дмитровского городского округа, а также директор гимназии «Дмитров» вылетели в Китай. Они поучаствуют в международном фестивале. На нем планируют провести переговоры о сотрудничестве.

Фестиваль пройдет в городе Чжаоцин. Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и Году российско-китайской дружбы.

В состав делегации от Дмитровского округа вошел образцовый ансамбль танца «Сюрприз». Кроме того, для переговоров глава муниципалитета Илья Поночевный направил в Китай директора гимназии «Дмитров» Олесю Лебедеву и директора детской школы искусств Алексея Маслова. Темой встречи станет сотрудничество между музыкальными и средними школами городов-побратимов.

Отметим, что округ Чжаоцин КНР и Дмитровский городской округ являются городами-побратимами около 10 лет. Они взаимодействуют в сферах экономики, образования, культуры, туризма и спорта.

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