Делегация из Черноголовки приняла участие в форуме «Подмосковье-2026»

В Щелкове прошел окружной форум избирательного округа «Подмосковье-2026». Это мероприятие, призванное подвести итоги проделанной работы и наметить стратегические цели на будущее, собрало под одной крышей активных представителей семи муниципальных образований.

В числе ключевых участников форума выступила и представительная делегация из Черноголовки. На форуме собрались не только главы муниципалитетов и депутаты, но и представители бизнеса, лидеры общественных объединений, а также волонтеры.

Центральной темой обсуждений на форуме стало подведение итогов работы за прошедший год и анализ хода реализации ключевых социальных и инфраструктурных проектов.

«Основой для всей этой деятельности служит „Народная программа“. Участники форума детально рассмотрели выполнение задач в различных социально значимых сферах. Особое внимание было уделено таким направлениям, как поддержка многодетных семей, обеспечение достойных условий жизни и развития для молодого поколения, создание комфортной городской среды, развитие инфраструктуры здравоохранения и образования», — отметили организаторы.

Отдельный блок обсуждений был посвящен всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям. По словам организаторов форума, работа по реализации «Народной программы» демонстрирует высокие результаты: на текущий момент выполнено уже более 90% всех положений.