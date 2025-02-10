Делегация из Чехова встретилась с военными в преддверии 80‑летия Великой Победы

В Год Защитника Отечества представители духовенства и культуры Чехова провели встречу с личным составом войсковой части. Гости и командование обсудили дальнейшее сотрудничество.

Заместитель чеховского благочинного иерей Дионисий Пугачев, редактор газеты «Добрый пастырь» Наталья Мотина и сотрудник центральной библиотеки Марина Денисенко провели встречу с военнослужащими.

Гости рассказали о проектах, которые направлены на сохранение памяти о Героях-лопасненцах, а также книге «Живая память» и снятом по ее мотивам фильме «Часовые памяти». Все это сопроводили музыкальными номерами в исполнении солдат-срочников и юнкора клуба «Стриж».

После показа фильма, участникам рассказали о том, как жила и боролась с фашизмом Русская Православная Церковь в годы войны. В конце мероприятия библиотеке войсковой части передали в дар книга «Живая память».

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.