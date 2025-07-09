Делегация из Бразилии посетила предприятие по производству протезов в Щелкове

На заводе «МЕТИЗ» в Щелкове, специализирующемся на разработке и производстве комплектующих для протезов верхних и нижних конечностей, состоялась встреча с делегацией из Бразилии. Гости посетили предприятие, чтобы ознакомиться с технологическими процессами и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.

«Мы уже более двух лет сотрудничаем с нашими бразильскими партнерами. Это третья встреча, первая из которых состоялась в Мексике на протезно-ортопедической выставке ISPO-2023 в 2023 году. После этой встречи мы подписали соглашение о долгосрочном партнерстве, наладили логистику и начали постоянные отгрузки. Бразилия стала нашим основным рынком сбыта», — отметил заместитель генерального директора по экспорту ООО «Метиз Производство» Дмитрий Низамов.

«Мы приехали в Россию, чтобы лучше понять процесс производства. Увиденное сегодня произвело на нас большое впечатление. Два года назад у нас возник запрос на эту продукцию, и теперь мы уверены, что сможем реализовать все наши идеи», — поделился импорт-менеджер компании-партнера ООО «Метиз Производство» Фабио Марселино.

Сотрудничество между российским предприятием и бразильской компанией в сфере протезирования открывает новые возможности для развития технологий и повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями.