Делегация из Боровска посетила Вознесенскую Давидову пустынь в Чехове

Молодежная делегация из Калужской области приехала с экскурсией в Чехов. Гости из Боровска посетили Вознесенскую Давидову пустынь и другие достопримечательности городского округа.

Гостей из Боровска встретили у мемориального комплекса «Стремиловский рубеж обороны Москвы». Они почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Для делегации организовали обширную экскурсия. Сначала гости из Калужского области отправились в Вознесенскую Давидову пустынь, посетили святой источник в селе Талеж.

После этого их сопроводили в музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мелихово». Молодежь узнала новые сведения о жизни и творчестве писателя.

Боровск и Чехов связывают культурные и дружественные отношения, а также общая память о лопасненцах, погибших в 1941 году в Калужской области, защищая южные подходы к Москве.

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