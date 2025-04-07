Делегация из Богородского округа приняла участие во всероссийском медиафоруме

В Москве прошел первый Всероссийский форум-практикум «Медиашторм-2025». Он объединил педагогов и руководителей образовательных учреждений из 50 регионов и городов страны, мероприятие посетили и журналисты из Богородского округа.

В работе «Медиашторма» приняла участие делегация из Богородского округа: члены Ногинского отделения Союза журналистов Подмосковья, руководитель кружка «Основы журналистики» Галина Конева и корреспондент «Богородского медиацентра» Татьяна Прокофьева, а также преподаватель центра образования № 3 Евгения Рыжакова. Всего Московскую область представили специалисты более чем из 25 городов.

Мероприятие проходило на двух столичных площадках: в Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел России и в Московском университете имени Александра Грибоедова.

В первой части форума прошли мастер-классы от журналистов федеральных и региональных средств массовой информации и преподавателей ведущих вузов. Педагоги со всей страны получили уникальную возможность — бесплатно пройти обучение у настоящих профессионалов, среди них: декан факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений Ярослав Скворцов, главный редактор телеканалов «Моя Планета» и «Живая Планета» Роман Лобашов, шеф-редактор «Вести FM» Надежда Корзун.

В рамках практической части гостям предстояло выполнить задания: для создания сюжетов организовали выезд на тематические площадки. После чего подвели итоги, посмотрели и обсудили работы, обменялись опытом.

Представители из Богородского округа познакомились с зарубежными практиками, узнали о полезных обучающих интернет-ресурсах, в частности, взяли на заметку упражнения на развитие внимательности у детей и совет — читать сказки народов мира.

По итогам форума педагоги получили образовательные сертификаты факультета журналистики Московского государственного института международных отношений. Мероприятие организовали при поддержке Союзов журналистов России и Подмосковья, а также Ассоциации развития медиаобразования Союза журналистов Подмосковья.