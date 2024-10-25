Жители Богородского округа приняли участие во всероссийском молебне

Представители общественных организаций и семьи бойцов специальной военной операции совершили поездку в Орехово-Зуево. Здесь в Богородице-Рождественском соборе состоялась череда молебного пения духовенства Богородского благочиния пред чудотворным списком Казанской иконы Божией Матери.

Всероссийский молебен проходит в разных регионах страны по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в том числе и в муниципалитетах Московской области. Верующие могли поклониться святыне и помолиться о наших сражающихся воинах и их скорейшем победоносном возвращении домой.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в нашей стране. В самые трудные времена, в годы испытаний, чудотворный Казанский образ Божией Матери был символом победы и единства русского народа. Ранее чудотворная икона побывала еще в семи городах Подмосковья: Чехове, Подольске, Одинцове, Красногорске, Краснознаменске, Дмитрове и в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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