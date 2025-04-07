Делегация из Богородского округа приняла участие в международном форуме

Женский форум «Международное сотрудничество России и Белоруссии: женские инициативы и лучшие практики» прошел в Доме правительства Московской области. В мероприятии приняли участие Юлия Иванова, Зоя Казанова и Наталья Калинина из Богородского округа.

Форум возглавили президент благотворительного фонда «Исток», председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. Белорусскую сторону представляла Юлия Ясинская, председатель Союза женщин Белагропромбанка.

Были подведены итоги и озвучены результаты, которые принес год минувший. Участницы поделились своими успехами и практиками, которые действительно работают. Напомним, что в 2024 году было подписано соглашение о сотрудничестве между объединенной организацией открытого акционерного общества «Белагропромбанк» Общественного объединения «Белорусский союз женщин» и Московского областного регионального отделения общественно-государственной организации «Союза женщин России».

На форуме обсудили такие вопросы, как экономическое партнерство России и Белоруссии в 2025 году, общий вектор развития стран, современные тренды, способствующие улучшению качества жизни женщин и общества в целом.

Организаторами форума выступили Союз женщин России, Белорусский союз женщин, ОАО «Белагропромбанк», минская областная организация ОО «БСЖ».

Форум продлится три дня. В первом дне работы приняли участие представительницы Богородского округа: председатель местного отделения Союза женщин России, член Общественной палаты Богородского округа Юлия Иванова, заместитель генерального директора «ТД Текстиль-М» Зоя Казанова и директор «Дома здоровья» Наталья Калинина.

Отделение Союза женщин России было создано осенью минувшего года. Как призналась Юлия Иванова, участницам организации иной раз не хватает внутренней уверенности. В рамках работы форума более опытные коллеги смогли поделиться опытом с коллегами из Богородского округа. Участницы поняли, что женщина может быть компетентна в каждой сфере.

Руководство Ногинского отделения старается принимать участие в различных семинарах, практиках, тематических форумах, чтобы в дальнейшем делиться нужной и полезной информацией с другими участницами. В ближайших планах — участие в международном фестивале женского социального творчества, креативных индустрий и семейных ценностей «Сочинская весна». В нем примут участие более 500 представительниц семи стран и 43 регионов России. Девиз фестиваля «Успешная женщина — успешная страна».