Молодежный форум «Мы — Россия» завершился в Сергиевом Посаде. Он собрал более полутора тысяч человек из муниципалитетов Подмосковья, а также из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и Белоруссии. Четыре активиста представляли Богородский округ.

Основную программу форума разбили на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. Участники сами выбирали интересные для себя направления.

Богородский округ представляли на форуме четыре человека.

«В рамках лектория у нас была возможность выбрать одно из нескольких целевых направлений. Я сам выбрал лекторий по организации мероприятий, который вел эксперт Марта Сахелашвили. Она поделилась с нами знаниями о тонкостях event-продюсирования, что очень актуально для нашего времени», — рассказал активист Волонтерского корпуса Богородского корпуса Виталий Губочкин.

По сравнению с прошлым годом форум собрал втрое больше участников. Активисты из Богородского округа отметили высокий уровень организации мероприятия, интересную и насыщенную программу и высокую квалификацию спикеров. В этом году было решено уделить особое внимание теме информационной безопасности.

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