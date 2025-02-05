Делегация из Богородского округа посетила Брестскую крепость в Белоруссии

В этом году страна отмечает 80-летие Великой Победы — святую дату для каждого из нас. В преддверии этого события члены Общественной палаты Богородского округа под руководством председателя Александра Щербакова посетили памятные места Республики Беларусь, где ощущается горечь первых дней войны.

Члены Общественной палаты Богородского округа во главе с председателем Александром Щербаковым начали с Брестской крепости, где возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев, которые первыми встретили врага.

Важно, чтобы все поколения помнили о героизме наших предков. Вместе с Общественной палатой волонтеры и добровольцы помогают не только на передовой, но и жителям освобожденных территорий.

Любая поддержка — финансы, вещи, письма благодарности — имеет огромное значение. Главное — это участие.

«Сегодня происходят попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Мы не дадим забыть о подвиге красноармейцев, которые жертвовали своими жизнями ради мира», — отметил Александр Щербаков.