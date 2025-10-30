Делегация из Богородского округа почтила память земляков на Бутовском полигоне

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий делегация из Богородского городского округа отправилась в мемориальный комплекс «Бутовский полигон». Эта ежегодная поездка стала традицией, позволяющей почтить память невинно погибших земляков.

Бутовский полигон, известный как Русская Голгофа, в 1937–1938 годах стал местом расстрела и захоронения более 20 тысяч человек, среди которых 247 жителей Богородского края. Делегация, в состав которой вошли 14 представителей общества жертв политических репрессий, возложила цветы и почтила память невинно пострадавших.

Инициатором этой традиции выступила Нелли Маргулис, известный в округе общественный деятель, член Союза журналистов и автор «Книги памяти жертв политических репрессий Богородского уезда и Ногинского района Московской области». Администрация Богородского городского округа оказала организационную поддержку в проведении памятного мероприятия.

Визит на Бутовский полигон стал данью памяти и уважения невинно пострадавшим землякам, чьи имена навсегда вписаны в трагическую историю страны. Эта ежегодная поездка позволяет сохранить память о тех, кто был несправедливо лишен жизни, и передать ее следующим поколениям.