Делегация из белорусских городов-побратимов побывала в Одинцове

В рамках II Встречи молодежи городов-побратимов России и Беларуси Одинцовский округ на этой неделе принимает делегацию союзного государства. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает насыщенную экскурсионную программу по территории муниципалитета.

Делегация возложила цветы к мемориалу в центре Звенигорода. Также в маршрут поездки включено посещение Главного храма военных сил и музея в парке «Патриот».

«Это очередной шаг в укреплении дружбы и памяти наших народов. Вместе мы укрепляем связь нынешних и будущих поколений. Пусть память о прошлом вдохновляет нас — Россию и Беларусь — строить светлое будущее», — отметила начальник Отдела по туризму администрации Одинцовского округа Наталья Шмелева.

Также в Доме Правительства Московской области для участников делегации прошла важная культурная программа в Российском архиве кинофотодокументов. Там открыли выставку «Перед судом истории», показали документальный фильм о Нюрнбергском процессе, а также провели дискуссию о значении исторической правды для воспитания молодежи России и Беларуси.

