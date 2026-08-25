Делегация из Балашихи приняла участие в съезде «Единой России»

Более трех тысяч делегатов из 89 регионов страны стали участниками 23-го съезда партии. На встрече обсудили утверждение новой Народной программы, которая является стратегией развития России.

В подготовке новой программы приняли участие порядка 800 тысяч жителей Подмосковья. Жители Балашихи внесли почти 60 тысяч предложений по улучшению жизни в округе. Все намеченные планы будут реализованы — это подчеркнул президент России Владимир Путин.

«Инициативы касаются жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, образования, здравоохранения и транспорта — всех сфер, которые сегодня больше всего волнуют жителей. Люди хотят продолжения преобразований, которые они увидели за последние пять лет», — прокомментировал секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Народная программа, которую сегодня будут принимать и обсуждать на съезде „Единой России“ — это результат большой и кропотливой работы. Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений. Ее ключевые критерии — объективность, реалистичность, честность. Это значит, что „Единая Россия“ отвечает за каждую строчку, каждое слово в своей программе, за практическое достижение поставленных целей», — отметил Владимир Путин.

Вот несколько примеров: строительство линии скоростного трамвая Москва — Балашиха, возведение путепровода у станции Черное, развитие поликлинического звена, улучшение электроснабжения в населенных пунктах.

«В течение этих пяти лет за счет средств регионального, федерального и местного бюджетов реализованы практически все наказы, которые мы получили при формировании первой Народной программы», — подчеркнул глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Реализация первой Народной программы оценивается в более чем 98%. Новая программа, созданная при участии жителей, определит план работы партии на следующие пять лет.