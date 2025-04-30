Делегация из Балашихи поучаствовала в семинаре по выборам в Ставропольском крае

С 27 по 30 апреля в Пятигорске на базе Центра знаний «Машук» при поддержке избирательной комиссии Ставропольского края прошло образовательное мероприятие «Молодежный избирательный актив: развитие и участие». В числе участников из 12 регионов России был и Петр Попов — член участковой избирательной комиссии Балашихи и член Регионального штаба Общероссийского народного фронта Московской области.

В течение четырех дней участники посещали лекции и мастер-классы, посвященные работе с молодежью, а также участвовали в панельных дискуссиях с экспертами. Особое внимание уделялось обмену лучшими практиками по вовлечению молодого поколения в избирательный процесс.

Петр Попов отметил, что в ходе обсуждений рассматривались разные аспекты привлечения молодежи к голосованию.

«Мы услышали мнение представителя Центральной избирательной комиссии России, который сообщил о планах выпустить методические рекомендации для всех уровней избирательных комиссий по работе с молодежью», — рассказал Попов.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялся просветительский квиз, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники с гордостью и уважением вспоминали героические страницы истории и подвиги ветеранов.