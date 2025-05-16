Делегация Истры посетила конференцию к 100-летию кончины святителя Тихона

В православном просветительском центре «Усово-Спасское» прошло памятное мероприятие к 100-летию кончины святителя Тихона. В нем приняла участие делегация из муниципального округа Истра.

В числе участников были богословы, священнослужители, историки, педагоги, эксперты и представители общественных организаций. На встрече известные профессора, доктора и кандидаты наук рассказали о жизни патриарха Тихона и о том, что он сделал для сохранения ценностей русской православной церкви.

Напомним, святитель Тихон взошел на патриарший престол в один из самых сложных периодов в истории православной Церкви. Несмотря на гонения, он активно поддерживал верующих, проводил крестные ходы и богослужения. За семь лет службы он совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений.

После конференции участники посмотрели концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово.