Делегация Губернского колледжа отправилась в Минск

Делегация Губернского колледжа начала международный визит в Минск. Цель поездки — обмен опытом и развитие сотрудничества с Колледжем современных технологий в машиностроении и автосервисе (филиал РИПО), сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В состав делегации вошли представители студенческого актива и руководство колледжа: заместители директора Елена Лукасевич и Екатерина Кузнецова, а также советник директора по воспитанию Татьяна Ключанских.

Первый день визита был посвящен знакомству с историей и культурой белорусского народа. Для педагогов и студентов была организована экскурсия по Минску. Также они посетили мемориальный комплекс «Хатынь», где ознакомились с историей трагедии деревни, уничтоженной нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Делегацию ждет насыщенная программа в Минском колледже технологий в машиностроении: знакомство с материально-технической базой, мастер-классы и обсуждение совместных проектов.