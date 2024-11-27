Студенты из Серпухова побывали на юбилее «Учительской газеты» в Москве

На юбилейный вечер пришли ведущие педагоги страны, среди которых Народные и Заслуженные учителя России, а также победители конкурса «Учитель года». В зале звучали торжественные речи и поздравления в адрес юбиляров. От Министерства просвещения России с поздравлением выступила Ольга Николаевна Прушковская, начальник отдела Департамента подготовки педагогических работников. Также к гостям присоединились председатель общероссийской организации «Учитель года» Светлана Ильина и заместитель министра науки и высшего образования Ольга Викторовна Петрова.

Российский педагог Евгений Ямбург отметил важность среднего профессионального образования, заявив, что отсутствие этого образования у некоторых коллег — большая проблема. Одним из ключевых участников торжества стал директор Губернского колледжа в Серпухове, Народный учитель России Александр Лысиков. Он подчеркнул, что искусственный интеллект не заменит педагогов и поблагодарил сотрудников «Учительской газеты» за их вклад в развитие образования, назвав коллектив газеты важной частью педагогической экологии.

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