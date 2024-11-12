Педагоги из Электростали посетили коллегию в министерстве образования

Делегация педагогов из Электростали посетила важное событие для сферы образования Подмосковья. В рамках коллегии в доме правительства Подмосковья они обсудили итоги государственной итоговой аттестации за 2024 год и успехи городских школ.

Электросталь на заседании представляли заместитель главы округа Марианна Кокунова и начальник местного Управления образования Елена Митькина.

На мероприятии обсудили результаты прошедшего учебного года, в том числе показатели школ региона. Электросталь вошла в десятку лучших муниципалитетов по качеству образования, заняв шестое место по числу выпускников, набравших более 250 баллов на ЕГЭ, и показала лучший результат по профильной математике в Подмосковье.

Также на коллегии наградили победителей премии «Лучший по профессии». В номинации за внедрение инноваций победила Татьяна Майсова, директор Центра творчества «Диалог». Лучшим руководителем цифровой школы стала Ольга Березина из гимназии номер девять.

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