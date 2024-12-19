Делегация Богородского округа приняла участие в XXII Рождественских чтениях

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Руководители центров образования Богородского округа приняли участие в XXII Московских областных Рождественских образовательных чтениях в Доме правительства Московской области. Чтения посвящены 80-летию Великой Победы.

Богородский округ стал организатором выставки детских рисунков «80 лет Великой Победе».  Девятнадцать лучших работ были представлены на выставке в Доме правительства Московской области. Церемонию закрытия Рождественских образовательных чтений возглавили патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Накануне празднования Нового года и Рождества Христова особенно актуально звучали слова митрополита Крутицкого и Коломенского Павла об объединении, любви и вере всех православных.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Кульминацией программы стала литературно-музыкальная композиция, в которой приняли участие хор духовенства Московской митрополии под управлением священника Сергия Голева, Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко, солисты ансамбля и лауреаты фестиваля духовной песни имени святителя Филарета Московского.

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