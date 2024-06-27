Делегация Богородского округа поздравит город-побратим Борисов со 100-летием

Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа

Делегация Богородского округа отправится в Беларусь в город-побратим Борисов. Она примет участие в праздновании 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и векового юбилея города.

В поездке участники делегации посетят памятные места, борисовский завод агрегатов, с которым выстроены тесные производственные связи у Ногинского завода топливной аппаратуры. А также посмотрят учреждения культуры и спорта, встретятся с ветеранами.

«Эти годы вместили в себя гостеприимство, полное взаимопонимание и взаимодействие по многим направлениям. Мы ценим братскую теплоту и сердечность белорусского народа. Хотим поздравить всех и пожелать благополучия. Побратимству Борисова и Богородского края крепнуть и развиваться!» — отметил в своем обращении глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Напомним, что побратимским связям Борисовского района Минской области и Богородского округа уже более 30 лет.

Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
1/3
Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
2/3
Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
3/3

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Были судороги». Отравившиеся в курском баре «Суши кинг» рассказали о случившемся

Старение, ожоги и пигментация. Чем грозит отказ от использования SPF-крема

Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

Фейк: больных свиным гриппом отравили азотистоводородной кислотой

С любимыми не расставайтесь. Как в России планируют бороться с разводами

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте