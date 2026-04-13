Делегация Богородского округа посетила Китай с деловой миссией

С 5 по 12 апреля делегация Богородского округа находилась в Китае с рабочим визитом. Главной задачей поездки стало развитие партнерских связей в сфере образования и запуск совместных проектов.

В состав делегации вошли представители образовательных учреждений и администрации округа. Визит был направлен на укрепление профессиональных контактов и обмен практическим опытом с китайскими коллегами.

Одним из ключевых событий стало подписание соглашения о дружбе и партнерстве между Центром образования № 5 и Наньтунской международной средней школой Цзылан № 1. Церемония прошла в торжественной обстановке и закрепила намерение сторон развивать совместные инициативы.

В подписании приняли участие заместитель главы Богородского округа Евгения Устякина и директор Центра образования № 45 Алена Бакина. Представители сторон обменялись памятными подарками как символом начала сотрудничества.

Десятого апреля делегация приняла участие в образовательном форуме. Основной темой обсуждения стало влияние искусственного интеллекта на обучение детей и преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования. Участники обсудили внедрение цифровых решений и подходы к выстраиванию единой образовательной среды.

«Мы видим, как быстро меняются образовательные технологии. Наша задача — использовать этот опыт для развития школ округа», — отметила Евгения Устякина.

В ходе визита делегация посетила школу-партнера, где познакомилась с современными методиками преподавания и практиками интеграции технологий в учебный процесс. Полученные знания планируют применить в образовательных учреждениях округа.

Поездка открыла новые возможности для сотрудничества. В планах — реализация совместных проектов и организация телемостов между школьниками Богородского округа и Наньтуна.