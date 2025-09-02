Делегация Богородского округа почтила память жертв трагедии в Беслане

Делегация из Богородского округа посетила город Беслан в Северной Осетии 29 августа. Каждый участник отдал дань памяти жертвам одной из самых страшных трагедий в новейшей истории России.

В рамках визита участники делегации возложили цветы к мемориалу на кладбище «Город ангелов», где захоронены погибшие, и к стенам бывшей школы № 1. Именно здесь 1 сентября 2004 года боевики захватили в заложники более 1100 человек: детей, их родителей и учителей. 3 сентября 2004 года во время штурма школы погиб сотрудник подразделения «Вымпел», ногинчанин Денис Пудовкин, спасая жизни заложников. Трагедия унесла 334 жизни, 186 из которых — детские.

В памятных мероприятиях приняли участие близкие Дениса Пудовкина: его отец Евгений Пудовкин, тетя Раиса Бойцева, а также друг и наставник Владимир Федорцов. К ним присоединились кадеты, представители молодежи и волонтерского движения Богородского округа.