Делегация Богородского округа почтила память жертв трагедии в Беслане
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, связанный с трагическими событиями в Беслане. Накануне памятной даты делегация Богородского городского округа приняла участие в мемориальной акции, состоявшейся в школе № 1 города Беслана.
В составе делегации присутствовал Евгений Пудовкин — отец Дениса Пудовкина, уроженца Богородского округа, кавалера ордена Мужества IV степени, погибшего при освобождении заложников. Имя Дениса Пудовкина присвоено Центру образования «Богородский».
Участие в памятных мероприятиях рассматривается как форма сохранения исторической памяти и выражения признательности погибшим при исполнении служебного долга. Представители делегации отметили важность передачи этой памяти подрастающему поколению в целях недопущения повторения подобных трагедий.