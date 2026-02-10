Делегация Богородского округа почтила память участников Русско-японской войны

Делегация Богородского округа приняла участие в памятном мероприятии, посвященном 122-й годовщине боя у Чемульпо в ходе Русско-японской войны. Торжества прошли в музее командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева в Тульской области.

С приветственным словом выступил заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов, после чего участники возложили цветы к мемориалу. В мероприятии также участвовали кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов округа.

Они посмотрели тематическую презентацию о событиях русско-японской войны и ознакомились с экспозицией музея. В ней представлены подлинные фрагменты крейсера «Варяг», личные вещи Всеволода Руднева, фотографии и генеалогическое древо его семьи.

В завершение мероприятия для гостей выступил Тульский сводный молодежный духовой оркестр «Арсенал Брасс».