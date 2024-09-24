Делегация Белоруссии посетит Подмосковье с бизнес-миссией в октябре

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает компании региона принять участие в международной реверсной бизнес-миссии с делегацией из Белоруссии. Мероприятие пройдет 7 октября в Красногорске.

В рамках бизнес-миссии белорусские компании, заинтересованные в импорте товаров, таких как продукты питания, бытовая химия, строительные материалы и фармацевтическая продукция, смогут установить контакты с российскими поставщиками.

Кроме того, запланированы встречи с потенциальными покупателями российских товаров, на которых будет обсуждаться сотрудничество. Формат встреч предполагает активное взаимодействие сторон, чтобы покупатели могли ознакомиться с продукцией и обсудить условия партнерства.

Мероприятие пройдет 7 октября по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В. Время проведения уточнят отдельно. Участникам необходимо зарегистрироваться заранее по ссылке. Регистрация будет открыта до 2 октября.

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