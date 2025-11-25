Делегация Балашихи приняла участие во всероссийском семейном совете

Всероссийский семейный совет, ключевое событие проекта Торгово‑промышленной палаты Российской Федерации «Семейные компании России», прошел с участием делегации от Балашихинской ТПП. В работе совета приняли участие семейные компании округа: Центр развития «Акме», «Мой Мебельный № 1» и «Аскон‑Металл».

В рамках мероприятия состоялась сессия «Налоговая реформа 2026», посвященная подготовке бизнеса к новым правилам и возможностям оптимизации налоговой нагрузки. Участники обсудили практические шаги и инструменты адаптации компаний к предстоящим изменениям в законодательстве.

На пленарном заседании «Меняя качество жизни» спикеры и представители бизнеса рассмотрели современные потребительские тренды и развитие клиентского опыта, обменялись идеями по повышению конкурентоспособности и улучшению сервиса.