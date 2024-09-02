Делегации из городов-побратимов побывали на экскурсии в Дмитрове

Гости из Минской области, Ялты и Можайского городского округа приехали в Дмитров на празднование юбилея города. Они посетили местные достопримечательности: музей-заповедник, усадьбы, соборы и погуляли по центральным улицам.

Участники делегаций из Пуховичского района Минской области Республики Беларусь, Ялты и Можайска побывали на костюмированной обзорной экскурсии по центру Дмитрова и музею-заповеднику «Дмитровский кремль».

Им рассказали об усадьбах Ольгово и Обольяново, входящих в «усадебный венок Подмосковья», о значении для древнего Дмитрова вала и истории Успенского собора, о купечестве и местных пряниках.

Также гости прогулялись по центральным улицам Дмитрова и побывали в музее князя П. Кропоткина. Затем они отправились на Перемиловскую высоту, где возложили цветы к подножию монумента «Героям битвы под Москвой».

Встретился с делегациями глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Управляющий делами Пуховичского районного исполнительного комитета Дмитрий Губор отметил, что Дмитров и его район связывает многолетняя дружба. Также он подарил главе муниципалитета картину из бересты, сделанную мастерами на его Родине.

«Каждый год, приезжая в Дмитров, все гости отмечают, что он становится все лучше и красивее. Это один из самых крупных городов Московской области, с богатой историей и культурой. Он динамично развивается, остается лидером в сельском хозяйстве Подмосковья. Желаем процветания, благополучия», — сказал Дмитрий Губор.

Поприветствовали жителей Дмитрова председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, заместитель главы администрации Ялты Любовь Грибкова, а также президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

Отметим, что округ развивает побратимские связи с 1991 года. Сегодня у Дмитрова 12 городов-побратимов.

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