Сегодня 15:21 Делегации из Херсона показали работу информационного центра Подмосковья 0 0 0 Подмосковье

Вячеслав Духин

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Специалистам из Херсонской области показали работу информационного центра Подмосковья. Сотрудники региональных ведомств и СМИ ежедневно трудятся здесь, чтобы ни один сигнал от жителей не остался без внимания.

«Мы запустили Инфоцентр в начале прошлого года. Здесь аккумулируется и отрабатывается вся информация, которая выходит в СМИ и соцмедиа, в том числе комментарии жителей. Это помогает нам строить новостную повестку на основе того, что волнует людей. Наша задача — сделать так, чтобы каждая тема, которая беспокоит людей, не осталась без внимания», — сказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

Фото: Сергей Хакимов

Инфоцентр, по его словам, это удобный мост между пресс-службами региональных ведомств, администрациями округов и средствами массовой информации. Весь путь прохождения новостей позволяет отследить система «Терминал», также разработанная в Подмосковье. В Инфоцентр стекаются все новости области, а также сообщения и жалобы жителей из соцсетей и крупных чатов. Каждое сообщение о проблеме загружается на единую платформу и сразу поступает в работу.

Фото: Сергей Хакимов 1/3 Фото: Сергей Хакимов 2/3 Фото: Сергей Хакимов 3/3

После Инфоцентра для делегации организовали экскурсию в редакцию 360.ru. Здесь коллеги увидели работу большой команды журналистов, узнали, как с помощью современных технологий новость в считаные мгновения доходит от первоисточника до читателей. «Мы приехали, чтобы перенять опыт у Подмосковья. Херсон — новый регион в составе России, нам еще много над чем предстоит работать. Московская область в этом смысле является неким примером, старшим братом, наставником, который может нас чему-то научить», — отметила начальник отдела в Управлении информационной политики Херсонской области Наталья Удальцова. Вместе с коллегами из Министерства информации и молодежной политики Подмосковья гости разобрали несколько кейсов и обсудили тонкости работы. Делегаты отметили, что новые знания оказались важными и полезными.