Делегации Донбасса и Новороссии посетили ФКР Подмосковья для обмена опытом

Делегации Донбасса и Новороссии посетили Фонд капитального ремонта Московской области в ходе региональной стажировки. Основной целью визита стало изучение опыта региона в управлении программами капитального ремонта и обмен практиками для будущего внедрения в ЛНР и ДНР.

Заместитель генерального директора инженерного центра Фонда капитального ремонта Александр Шаповалов ознакомил гостей с работой организации, начиная от ее структуры и заканчивая конкретными шагами по реализации проектов.

Во время визита делегаты рассмотрели принципы функционирования системы «одного окна», которая помогает эффективно решать возникающие вопросы и контролировать выполнение каждого проекта. Ответственные за проекты в фонде следят за реализацией капитального ремонта в различных городских округах, что обеспечивает качественный и эффективный контроль на местах.

Прозрачность работы на всех уровнях достигается благодаря загрузке результатов проверок на электронную платформу, что обеспечивает возможность отслеживания статуса проектов в реальном времени. Эта мера усиливает контроль над исполнением работ и минимизирует риск нарушений. В случае серьезных проблем, таких как обращения на уровне губернатора или президента, проектные менеджеры быстро реагируют и выезжают на место для их решения.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность открытости и прозрачности процессов, назвав их залогом успешного капитального ремонта в регионе. Он отметил, что обмен лучшими практиками с коллегами способствует улучшению жилищных условий и укреплению доверия граждан к системе управления.

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