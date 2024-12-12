Руководитель молодежного центра из Лобни выступила на областном форуме

В Подмосковье прошел итоговый форум для молодых лидеров, собравший более трехсот участников региона. Молодежь подвела итоги года, обсудила актуальные вопросы и наметила планы на будущее.

Лобню на мероприятии представляла Виктория Бутова, руководитель Центра детских и молодежных инициатив «Шанс». Она участвовала в дискуссиях и делилась опытом реализации проектов, направленных на развитие молодежи.

Особое внимание участников привлек паблик-ток с телеведущим Антоном Зорькиным. Он поделился профессиональными секретами и провел мастер-класс по невербальной коммуникации. Мероприятие прошло в рамках проекта «Сила смыслов», который объединяет встречи с известными деятелями культуры, спорта, геополитики и информационной безопасности.

Форум стал важной площадкой для обмена опытом и новых идей, вдохновляющих молодых лидеров на дальнейшее развитие своих инициатив.