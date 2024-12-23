Декоративный камень извлекли из желудка ребенка в больнице в Королеве

Врачи Королевской больницы извлекли из желудка двухлетнего малыша декоративный камень. Ребенок нечаянно проглотил его, приняв за конфету. Родители обратили внимание на рвоту и боль в животе у сына и немедленно обратились к врачу.

«Благодаря своевременному обращению, последствий для здоровья ребенка удалось избежать. Мы достали камень в ходе процедуры гастроскопии, используя технологичное эндоскопическое оборудование. В нашей практике мы часто сталкиваемся с подобными случаями», — прокомментировал врач-эндоскопист Сергей Глотов.

По словам специалиста, детей привлекают небольшие блестящие предметы, например, ключи, магниты, колпачки от ручек, монеты и другие. Важно помнить, что познавая окружающий мир, малыши стремятся все попробовать и могут случайно проглотить инородный предмет. Одну из самых больших опасностей представляют магниты, которые могут сцепиться друг с другом в петлях кишечника.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.