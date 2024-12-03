Декада приемов жителей Балашихи ко Дню «Единой России» пройдет до 10 декабря

Приуроченная к 23-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия» декада приемов граждан пройдет в Балашихе с 1 по 10 декабря. В рамках мероприятия член местного политсовета партии Максим Сидоркин побеседовал с жителями муниципалитета.

На личную встречу с Максимом Сидоркиным в общественную приемную местного отделения «Единой России» приехал Ветеран труда Михаил, житель микрорайона Железнодорожный обратился с вопросом по демонтажу детской игровой площадки.

«Обсудили с заявителем все вопросы. Даны разъяснения. То, что требует дополнительной проработки — отправили в курирующие ведомства. Ответ обязательно предоставим», — рассказал член местного политсовета партии «Единая Россия» Максим Сидоркин.

Декаду личных приемов проводят для выявления актуальных проблем и поиска путей их решения. Такие встречи укрепляют доверие между партией и населением, показывают готовность «Единой России» работать на благо горожан.

Приемы жителей продлятся до 10 декабря. Все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы.

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