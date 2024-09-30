Декада пожилого человека пройдет в зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде

Международный день пожилого человека отмечается с 1991 года. Он призван напомнить молодому поколению о том, что людей преклонного возраста нужно уважать, поддерживать и заботиться о них.

В декаду пожилого человека будут открыты все экспозиции. Нужно оформить бесплатный билет на кассе, предъявив документы, подтверждающие пенсионную льготу.

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