Декада пожилого человека пройдет в зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде

Декада пожилого человека пройдет в выставочном зале «Дом Широкова». Жителей серебряного возраста Павлово-Посадского городского округа приглашают бесплатно посетить экспозицию «Три жизни Дома Широкова».
Международный день пожилого человека отмечается с 1991 года. Он призван напомнить молодому поколению о том, что людей преклонного возраста нужно уважать, поддерживать и заботиться о них.
В декаду пожилого человека будут открыты все экспозиции. Нужно оформить бесплатный билет на кассе, предъявив документы, подтверждающие пенсионную льготу.