Декада пожилого человека пройдет в зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Декада пожилого человека пройдет в выставочном зале «Дом Широкова». Жителей серебряного возраста Павлово-Посадского городского округа приглашают бесплатно посетить экспозицию «Три жизни Дома Широкова».

Международный день пожилого человека отмечается с 1991 года. Он призван напомнить молодому поколению о том, что людей преклонного возраста нужно уважать, поддерживать и заботиться о них.

В декаду пожилого человека будут открыты все экспозиции. Нужно оформить бесплатный билет на кассе, предъявив документы, подтверждающие пенсионную льготу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте