Декабрьский график семинаров для экспортеров опубликовали в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает производителей региона принять участие в декабрьских мероприятиях, посвященных экспорту аграрной продукции и анализу мировых рынков.

В МГИМО 5 декабря пройдет семинар на тему вовлечения регионов в международные переговоры по АПК, организованный Институтом мировых аграрных рынков и ФГБУ «Агроэкспорт». Открытые лекции о навыках, необходимых для продвижения продукции за рубежом, состоятся 6 декабря, а 9 декабря представят пособие «Мировые аграрные рынки» с информацией о регулировании торговли агропродукцией и особенностях производственного цикла.

Ключевое событие — 6-я Ежегодная стратегическая сессия «Российский агроэкспорт 2024-2025: тренды, вызовы и возможности» — пройдет 12 декабря. В центре обсуждения — состояние мировых аграрных рынков, перспективы экспорта и прогнозы на 2025 год.

Дополнительную информацию для экспортеров можно найти в Telegram-чате Минсельхозпрода Московской области.