Действия при пожаре отработали на общеобластной тренировке в Солнечногорске
Общеобластная тренировка по отработке действий в случае пожаров и чрезвычайных ситуаций прошла на 81 объекте в Солнечногорске — в торговых центрах, учреждениях соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта. В ней приняли участие свыше 20 тысяч человек.
Эвакуация была успешно проведена по всем 81 адресам, а также организован противопожарный инструктаж. В торговом центре «Дарвин» была смоделирована ситуация с возникновением пожара: сработала пожарная тревога, и персонал вместе с посетителями был эвакуирован на безопасное расстояние. Сотрудники МЧС продемонстрировали методы использования средств пожаротушения. За ходом тренировки следил заместитель главы городского округа Солнечногорск по безопасности Максим Барков.
«Персонал обучен, действует очень слаженно. Каждый знает свой функционал, умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения», — сказал Максим Барков.
В колледже «Подмосковье» была имитирована ситуация с условным задымлением в столовой. Преподаватели отметили, что тренировка помогла им быстро сориентироваться в случае возможного пожара, ознакомить студентов с путями эвакуации и правильно встретить пожарные расчеты.
«Также пожарные непосредственно на объекте отрабатывают все проблемные вопросы, которые могут возникнуть при тушении. Объектов у них много, и это очень важно», — подчеркнул заместитель директора по безопасности колледжа «Подмосковье» Игорь Лойко.
По итогам областной тренировки была проведена аналитика и оценка работы служб.
«Результаты хорошие. Максимально задействовали личный состав, и эвакуации прошли на должном уровне», — отметил заместитель директора «СолнСпас» Александр Сафулин.
Такие учения проводятся ежеквартально по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В них участвуют сотрудники МЧС, «Мособлпожспаса», общественники и добровольцы.