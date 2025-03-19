Действия при пожаре отработали на общеобластной тренировке в Солнечногорске

Общеобластная тренировка по отработке действий в случае пожаров и чрезвычайных ситуаций прошла на 81 объекте в Солнечногорске — в торговых центрах, учреждениях соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта. В ней приняли участие свыше 20 тысяч человек.

Эвакуация была успешно проведена по всем 81 адресам, а также организован противопожарный инструктаж. В торговом центре «Дарвин» была смоделирована ситуация с возникновением пожара: сработала пожарная тревога, и персонал вместе с посетителями был эвакуирован на безопасное расстояние. Сотрудники МЧС продемонстрировали методы использования средств пожаротушения. За ходом тренировки следил заместитель главы городского округа Солнечногорск по безопасности Максим Барков.

«Персонал обучен, действует очень слаженно. Каждый знает свой функционал, умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения», — сказал Максим Барков.

В колледже «Подмосковье» была имитирована ситуация с условным задымлением в столовой. Преподаватели отметили, что тренировка помогла им быстро сориентироваться в случае возможного пожара, ознакомить студентов с путями эвакуации и правильно встретить пожарные расчеты.