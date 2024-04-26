Действия при отключении электроснабжения отработали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:37 Действия при отключении электроснабжения отработали в Подмосковье Министерство энергетики Московской области

Читать 360 в

Тренировка по отработке взаимодействия при ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов прошла на базе филиала компании «Россети Московский регион». Мероприятием руководил министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.

Хромушин подчеркнул важность оперативного устранения аварийных ситуаций для минимизации дискомфорта у потребителей. Он отметил, что необходимо эффективное взаимодействие между различными организациями, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение жилых домов, социальных объектов, котельных и водозаборных узлов, особенно зимой.

Реклама

В рамках тренировки смоделировали отключение крупного питающего центра. На место «происшествия» были направлены передвижные электростанции для восстановления электропитания потребителей. По программе тренировки, отключение энергии затронуло несколько городских округов и более 73 тысяч человек, включая 90 социально значимых объектов.

Специалисты приняли оперативные меры для обеспечения электричеством социально значимых объектов с использованием резервных источников энергии. Всего было развернуто 35 передвижных электростанций общей мощностью 2250 кВА для восстановления электроснабжения.

Тренировка позволила улучшить навыки бригад по ликвидации аварийных ситуаций, а также согласовать действия различных организаций. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Мероприятие способствует повышению оперативности и эффективности действий при аварийных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».