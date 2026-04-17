Дегустацию школьного меню провели для родителей в Солнечногорске

В Андреевской школе городского округа Солнечногорск 16 апреля состоялась дегустация школьного обеденного меню для родителей. В мероприятии приняла участие член местной фракции «Единая Россия», депутат Совета депутатов округа Ирина Донская.

Участникам предложили попробовать блюда из школьного обеда: картофельный суп, отварной картофель с зеленью, котлеты, салат из свежих огурцов и помидоров с зеленым горошком, а также кисель. После дегустации Ирина Донская пообщалась с родителями, которые положительно оценили качество питания и отметили, что блюда приготовлены «по-домашнему».

«Очень важно обеспечивать детей качественным, здоровым и сбалансированным питанием. Программа „Родительский контроль“ губернатора Подмосковья Андрея Воробьева позволяет сделать процесс организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях максимально прозрачным. Такие проверки в округе проходят на регулярной основе», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Родители и законные представители учащихся могут принять участие в дегустациях школьного и детсадовского меню. Для этого необходимо обратиться к классному руководителю или социальному педагогу, либо подать заявку самостоятельно через федеральную государственную информационную систему «Моя школа».