Дегустацию питания провели в столовой школы № 4 в Домодедове

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева посетил столовую школы № 4. Вместе с учащимися она попробовала обед и узнала их мнение о еде.

Питание в школьных столовых контролирует администрация муниципалитета. В столовую школы № 4 приехала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, чтобы продегустировать обед и побеседовать с ребятами.

«Я сама попробовала гороховый суп, действительно вкусно сделали. Котлета мне понравилась, вкусная, мягкая котлета. У детей спросила насчет каши, все сказали, что каша им очень нравится», — поделилась она.

Как рассказала директор школы № 4 Светлана Тимофеева, такие дегустации позволяют получить обратную связь о качестве питания.

«Кому-то что-то нравится, кому-то нет, то есть мы какие-то свои ошибки учитываем. Например, капусту тушеную дети не очень хорошо едят, остальные блюда ребята любят. Очень вкусно готовят, всегда горячее питание», — рассказала она.

Светлана Тимофеева также добавила, что несколько раз в неделю родители школьников могут записаться на дегустацию и прийти попробовать питание.